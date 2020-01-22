Новый кроссовер Nissan Ariya может появиться в России

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Новый кроссовер Nissan Ariya может появиться в России

Серийная версия концепта Ariya – первого полностью электрического кроссовера Nissan – может выйти на российский рынок в 2021 или 2022 году. Об этом рассказал порталу «Авто Mail.ru» PR-директор Nissan и Datsun в России Роман Скольский.

«Ariya представляет огромный интерес для российского рынка, мы планируем представить его российскому покупателю, но детали будем готовы сообщить позже», — заявил топ-менеджер.

Между тем, он отметил, что электромобили пока не очень интересны россиянам из-за низкой стоимости топлива (относительно стран Европы) и сурового климата, но интерес к ним растет с каждым годом. Для развития электротранспорта в России, по словам Скольского, нужно создать спрос на рынке, развить инфраструктуру, внести изменения в законодательство и дать преференции владельцам электромобилей.

Новый кроссовер Nissan Ariya может появиться в России
Nissan Ariya. Фото Nissan

Новый кроссовер Nissan Ariya может появиться в России
Nissan Ariya. Фото Nissan

Новый кроссовер Nissan Ariya может появиться в России
Nissan Ariya. Фото Nissan

Новый кроссовер Nissan Ariya может появиться в России
Nissan Ariya. Фото Nissan

Новый кроссовер Nissan Ariya может появиться в России
Интерьер Nissan Ariya. Фото Nissan

Новый кроссовер Nissan Ariya может появиться в России
Интерьер Nissan Ariya. Фото Nissan

Напомним, концепт электрического кроссовера Nissan Ariya дебютировал в октябре прошлого года на автосалоне в Токио. Новинка, сопоставимая по габаритам с моделью X-Trail, оснащена двумя электромоторами, полным приводом и фирменной системой ProPilot, способной самостоятельно управлять автомобилем в полосе движения, автоматически контролируя скорость и рулевое управление.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», на дорожные испытания вышел прототип кроссовера Nissan Pathfinder нового поколения. Закамуфлированную новинку уже сфотографировали фотошпионы.