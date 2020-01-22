Новый кроссовер Nissan Ariya может появиться в России

Серийная версия концепта Ariya – первого полностью электрического кроссовера Nissan – может выйти на российский рынок в 2021 или 2022 году. Об этом рассказал порталу «Авто Mail.ru» PR-директор Nissan и Datsun в России Роман Скольский.

«Ariya представляет огромный интерес для российского рынка, мы планируем представить его российскому покупателю, но детали будем готовы сообщить позже», — заявил топ-менеджер.

Между тем, он отметил, что электромобили пока не очень интересны россиянам из-за низкой стоимости топлива (относительно стран Европы) и сурового климата, но интерес к ним растет с каждым годом. Для развития электротранспорта в России, по словам Скольского, нужно создать спрос на рынке, развить инфраструктуру, внести изменения в законодательство и дать преференции владельцам электромобилей.



Nissan Ariya. Фото Nissan



Nissan Ariya. Фото Nissan



Nissan Ariya. Фото Nissan



Nissan Ariya. Фото Nissan



Интерьер Nissan Ariya. Фото Nissan



Интерьер Nissan Ariya. Фото Nissan

Напомним, концепт электрического кроссовера Nissan Ariya дебютировал в октябре прошлого года на автосалоне в Токио. Новинка, сопоставимая по габаритам с моделью X-Trail, оснащена двумя электромоторами, полным приводом и фирменной системой ProPilot, способной самостоятельно управлять автомобилем в полосе движения, автоматически контролируя скорость и рулевое управление.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», на дорожные испытания вышел прототип кроссовера Nissan Pathfinder нового поколения. Закамуфлированную новинку уже сфотографировали фотошпионы.