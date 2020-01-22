Названы марки машин, которые чаще всего эвакуировали в Москве

В 2019 году за нарушение правил парковки в Москве чаще всего эвакуировали автомобили Volkswagen и KIA. Машины каждой из этих марок отправлялись на штрафстоянки по 28 тысяч раз. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «АМПП».

Третье место по числу эвакуаций за неправильную парковку заняли автомобили Hyundai – они попадали на специализированные стоянки АМПП около 23 тысяч раз. Также в антирейтинг вошли машины марок Nissan, Mercedes-Benz, Skoda, Toyota, BMW и Renault.

В учреждении напомнили, что неправильно припаркованные или оставленные в неположенных местах автомобили создают помехи для другого транспорта и пешеходов, а также провоцируют ДТП и другие происшествия на дорогах, поэтому они будут эвакуироваться в обязательном порядке вне зависимости от их стоимости.