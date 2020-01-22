Названы самые популярные японские автомобили в России

Бизнес-седан Toyota Camry с объемом реализации 34 тыс. единиц остался лидером продаж среди автомобилей японских марок в РФ. Об этом сообщает агентство «АвтоСТАТ», эксперты которого составили ТОП-10 самых продаваемых японских автомобилей в России в 2019 году.

Вторым по популярности среди «японцев» стал кроссовер Toyota RAV4, нашедший за прошедшие двенадцать месяцев 30,6 тыс. покупателей (-2%). Замкнул тройку лидеров другой кроссовер – Nissan Qashqai с результатом 25,2 тыс. реализованных автомобилей (+9%).

На четвертой и пятой строчках, как выяснили «Автоновости дня», оказались кроссоверы Mitsubishi Outlander и Mazda CX-5, на которых за отчетный период остановили свой выбор 23,9 тыс. (-3%) и 22,6 тыс. (+0%) россиян соответственно.

В ТОП-10 самых популярных японских легковушек в России по итогам 2019 года также вошли Nissan X-Trail (20,9 тыс. ед.; -9%), Datsun on-DO (19,5 тыс. ед.; +7%), Toyota Land Cruiser Prado (15,1 тыс. ед.; -14%), Nissan Terrano (12,6 тыс. ед.; -10%) и Lexus RX (9,9 тыс. ед.; +1%).