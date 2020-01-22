Общие активы турецких банков сократились более чем на 21 млрд лир

Согласно данным по средствам и банковской деятельности за неделю, начиная с 6 января, опубликованным ЦБ, общие активы турецких банков снизились с 2,62 трлн лир до 2,60 трлн лир, сократившись на 0,8% или 21,21 млрд лир, передаёт Duvar.

Надо сказать, что больше всего пострадали активы в турецкой лире, упав на 0,71%, в то время как активы в иностранной валюте уменьшились на 0,32%.

Отмечается, что активы банковского сектора в иностранной валюте наметили тенденцию к росту с 13 января, увеличившись чуть менее чем на 1,5 млн долларов и достигнув 226 млрд долларов.

Кроме того, потребительские кредиты выросли на 0,76%, а число займов с погашением в рассрочку увеличилось на 0,07%. При этом на долю ипотечного кредитования приходится 41,3% от всех потребительских кредитов, в то время как ссуды на покупку автомобилей составляют всего 1,09%.

В целом общий объём кредитов подскочил на 9,76%, по сравнению с тем же месяцем прошлого года.