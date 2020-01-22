Украина может закончить сотрудничество с МВФ

close
Yuri Gripas/Reuters
Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) после выполнения новой трехлетней программы, о которой на данный момент ведутся переговоры. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По ее словам, Украина уже достигла договоренностей на уровне менеджмента по этой программе.
«Но уже из нее, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ», — добавила министр финансов.
Кроме того, Маркарова отметила важность программы, по которой совет директоров еще не принял окончательное решение.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— По указке МВФ: до чего «соросята» довели Украину
— Украина получила новый кредит от МВФ
— Минфин Украины намерен завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году
Источник