Украина может закончить сотрудничество с МВФ

close

Yuri Gripas/Reuters

Министр финансов Оксана Маркарова заявила, что Украина может прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) после выполнения новой трехлетней программы, о которой на данный момент ведутся переговоры. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, Украина уже достигла договоренностей на уровне менеджмента по этой программе.

«Но уже из нее, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ», — добавила министр финансов.

Кроме того, Маркарова отметила важность программы, по которой совет директоров еще не принял окончательное решение.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— По указке МВФ: до чего «соросята» довели Украину

— Украина получила новый кредит от МВФ

— Минфин Украины намерен завершить сотрудничество с МВФ к 2023 году

Источник