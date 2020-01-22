Барнаульский аэропорт отстоял суде право привокзальную площадь

Седьмой арбитражный апелляционный суд встал на сторону АО «Авиапредприятие «Алтай» (входит в холдинг «Новапорт») в споре с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Алтайского края за право собственности на площадь перед Барнаульским аэропортом. Росреестр пытался изъять данный участок у предприятия, однако получил отказ, следует из постановления арбитража.

Согласно судебным документам, после банкротства «Барнаульского государственного авиационного предприятия» АО «Авиапредприятие «Алтай» заключило с Фондом имущества Алтайского края и конкурсным управляющим договор купли-продажи, в соответствии с которым фирма получила оборудование, транспортные средства и объекты недвижимости на земельном участке площадью порядка 391,5 га, а также примыкающие к нему подъездные автодороги и площади. Однако они не были должным образом оформлены. В конце 2018 года авиапредприятие попыталось зарегистрировать свое право собственности на эти объекты, однако получило отказ от регионального Управления Росреестра. Это и стало причиной для направления иска, который 15 октября 2019 года был удовлетворен.

Однако в Росреестре решили обжаловать данное решение и 28 ноября 2019 года подали апелляцию в Седьмой арбитражный апелляционный суд. 21 января она была рассмотрена. Суд пришел к выводу, что решение прежней инстанции стоит оставить без изменения. Теперь чиновники в течение двух месяцев могут в порядке кассационного производства обратиться с жалобой в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Напомним, что в начале 2019 года правительство Алтайского края (владеет 52 % акций аэровокзала) и компания «Новапорт» (владеет 48 % акций) вступили в переговоры о дальнейшем развитии объекта. Фирма была готова выкупить акции авиапредприятия, остающиеся в собственности региона, чтобы начать модернизацию аэропорта за счет собственных средств. Не исключено, что это могло подстегнуть «Новапорт» активизировать регистрацию прав собственности, однако пока никаких разъяснений от компании не поступало. Тем не менее, вероятная продажа доли края логично укладывается в сложившийся тренд приватизации предприятий, которые, по мнению нынешней региональной власти, эффективнее работают в руках частников.