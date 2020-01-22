Салех и Трамп обсудили вывод иностранных войск из Ирака

КАИР, 22 янв — РИА Новости. Иракский президент Бархам Салех и президент США Дональд Трамп обсудили вывод иностранных войск из Ирака, об этом сообщается в заявлении канцелярии главы арабской республики.

Встреча Салеха и Трампа состоялась на полях проходящего в Давосе экономического форума.

“В ходе встречи было обсуждено присутствие и сокращение количества иностранных военных в стране, а также важность соблюдения требований иракского народа в сохранении национального суверенитета и обеспечения безопасности и стабильности”, — говорится в тексте заявления.

Парламент Ирака на внеочередном заседании 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками.

Эти меры стали ответом на проведенную США в районе международного аэропорта Багдада операцию, в результате которой в ночь на 3 января были убиты иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Президент США Дональд Трамп заявил, что наложит санкции на Ирак в случае вывода американского контингента из страны. По сообщениям американской прессы, администрация Трампа готовит возможные сокращения военной помощи Багдаду на 250 миллионов долларов и рассматривает возможность сокращения другой экономической и военной помощи.

Действующее на настоящий момент соглашение о дружбе и сотрудничестве Ирака и США от 2008 года оговаривает временное присутствие американских военных сил по просьбе иракской стороны и при полном соблюдении иракского суверенитета. Также в договоре прописано, что США не могут использовать иракскую территорию, воздушное и морское пространство для атак на третьи страны. Кроме того, США не должны иметь постоянные базы и стремиться иметь постоянное военное присутствие в Ираке. Помимо сотрудничества в сфере безопасности, то же соглашение предусматривает взаимодействие в экономической и культурной сферах.