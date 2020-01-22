Россия разрабатывает вакцину от выявленного в Китае коронавируса

УСМАНЬ (Липецкая область), 22 янв — РИА Новости. Россия разрабатывает вакцину от выявленного в Китае нового коронавируса, заявила журналистам глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Да, разработка вакцины, конечно, ведется. Каждый раз, когда мы имеем последовательность (вируса), мы начинаем немедленно разработку вакцины», — сказала Попова в ответ на вопрос, идет ли разработка вакцины от нового коронавируса.

В конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Первые заболевшие имели отношение к рынку морепродуктов. Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти, подтверждено более 470 случаев заражения.

Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США и Таиланде, случаи с подозрением на заражения выявлены в Сингапуре, Гонконге и Австралии. Власти Китая официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.