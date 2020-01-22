Баста – Гуфу: «Угомонись, следи за тем, что мелешь»

Глава лейбла «Gazgolder» записал обращение, в котором ставит «какого-то шутника» на место.

39-летний рэпер, глава лейбла «Gazgolder» Баста обратился, как поняли подписчики, к своему «давнему другу» Гуфу. Рэпер в последнее время то и дело устраивает скандалы. Так, в Таиланде у него был срыв, и он вызвал на бой экс-депутата, дзюдоиста Дмитрия Носова, которого обвинил в разрушении семьи. Баста решил притормозить Гуфа и призвал его быть серьезнее.

«Слушай ты! Успокойся, угомонись, спусти пар. Приди в себя, будь серьезнее. Что ты как хрен пойми кто? Че, шутник что ли? Держи себя в руках, следи за тем, что ты мелешь. А то потом начинается: «Это сказал не так, меня не так поняли, это я пошутил». Ты что шутник что ли, я не пойму?» — сказал Баста и подписал видео «Достал».

Напомним, что 2,5 года назад Гуф неожиданно наехал на Басту, упрекая его в том, что тот не помог ему в тяжелые времена, когда он страдал от наркотической зависимости. А также говорил в интервью Собчак, что сбежать из лейбла Басты ему помогли «братки». Тогда Вакуленко ответил, что все было не так. И тут же Гуф взял свои слова обратно, попросил Басту на него не гневаться.