В Петербурге госпитализировали двух россиян с подозрением на коронавирус

Пассажира рейса Шанхай-Петербург госпитализируют из Пулково в инфекционную больницу с подозрениями на китайский вирус нового типа. Главврач Боткинской больницы подтвердил подозрение о первом случае короновируса.

По данным канала Mash, им стал 23-летний гражданин России. Сегодня он прилетел в Петербург из Шанхая с пересадками в Красноярске и Москве.

Молодого человека срочно забрали с температурой в 38 градусов с КПП Пулково и госпитализировали в больницу. В настоящее время врачи выясняют, тем ли вирусом заражен пассажир.

Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на слова очевидцев, прилетевшего из Китая забрали медики в костюмах химзащиты через служебный вход слева от терминала.

По данным телеграм-канала Baza, двух человек госпитализировали в Боткинскую больницу в Санкт-Петербурге с подозрением на новый короновирус из Китая.

Оба госпитализированных прилетели в Пулково из Китая, один из которых проживает там постоянно. Пассажир сам пришел в медпункт аэропорта и заявил, что у него высокая температура. Из-за распространения вируса в Китае, врачи решили экстренно госпитализировать его в инфекционную больницу имени С. П. Боткина. В аэропорту мужчине поставили предварительный диагноз — ОРВИ.

На данный момент число скончавшихся от нового типа коронавируса 2019-nCoV в Китае достигло 17 человек, выявлено более 440 подтвержденных случаев заражения. Власти страны официально подтвердили, что вирус передается от человека к человеку.

В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией ученые Роспотребнадзора разрабатывают экспресс-тесты для диагностики нового коронавируса. Аэропорты в настоящее время работают в усиленном режиме.