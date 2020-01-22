Кривавий День Соборності: від кулі снайпера на Сході загинув лучанин

У зоні проведення ООС загинув лучанин Микола Сорочук.

«Сьогодні з життя пішов хлопець, якого я любила.

Сьогодні вночі він писав мені, що шкодує що не зміг учора мене побачити й почути. А сьогодні зранку його вже нема. Я не вірю в це. Не вірю, що ніколи не почую цей голос більше», — написала у facebook волонтерка та медик Ярина Чорногуз.

«Хай слово «мир» застрягне вам у горлі і «вже не та війна» так само. Я хочу смерті тому снайперу, який це зробив. І він її отримає», – йдеться у дописі.

Інформацію про загибель Миколи Сорочука поширив і військовий капелан, священник Іоан Турчинський.

Попередньо відомо, що життя лучанина обірвала ворожа куля снайпера у День Соборності 22 січня.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює свої співчуття для близьких та рідних Миколи.