Саймон Йейтс пострадал в завале на 2-м этапе Тура Даун Андер-2020

Победитель Тура Даун Андер двух прошлых лет, 35-летний южноафриканский гонщик команды Mitchelton-Scott Дэрил Импи (Daryl Impey) занял на 2-м этапе Тура Даун Андер-2020 второе место, проиграв бывшему товарищу по команде, гонщику Lotto Soudal Калебу Юэну.

Этап был омрачён завалом, случившимся на двух последних километрах дистанции. В него попали многие гонщики пелотона, включая Саймона Йейтса, который финишировал, но получил травму левого колена.

Photo (c) Mitchelton-Scott

Дэрил Импи: «Подходя к финалу со всеми этими спринтерами, я подумал, что будет довольно сложно взять сегодня бонусные секунды. Мы рискнули и не стали бороться за них на промежуточных спринтах, поставив всё на финиш, потому что такой спринт мне больше подходит. Теперь у нас 6 секунд, это приятный результат, особенно после всей той тяжёлой работы, которую ребята проделали до конца этапа. Теперь у меня 9 секунд, это хорошее преимущество над некоторыми горняками, но остаётся ещё много претендентов. В этом году гораздо больше гонщиков находятся в форме, но лучше иметь в запасе 9 секунд, чем ничего. Завтра будет трудный день, когда эти секунды можно потерять, главное, сократить потери на финише».

Мэтт Уайт, спортивный директор команды: «Сегодня мы взяли бонусы, потому что на этом этапе Дэрил всегда выступает отлично. Если сегодня мы справились, то завтра будет довольно тяжело. Но 6 секунд и 9 секунд в общей сложности – очень успешный день для Дэрила.

Сегодня вечером посмотрим, как будет чувствовать себя Саймон, Его здоровье – наш приоритет. Он может стартовать, а может и не стартовать завтра. В любом случае, завтра Дэрил должен пройти Паракомб как можно быстрее».

Simon Yates has crashed in the finale of Stage 2 at the TDU. Director Matt White says he banged his knee hard and will be assessed properly tonight. No certainty to start Paracombe tomorrow. pic.twitter.com/6usRWraohL

— Reece Homfray (@reecehomfray) January 22, 2020