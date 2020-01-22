В России запатентовали американскую Toyota Corolla

Компания Toyota запатентовала в России «американскую» версию седана Toyota Corolla SE 2020 модельного года. Патентные изображения автомобиля с альтернативным дизайном появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС).



Американская Toyota Corolla. Фото Роспатент



Американская Toyota Corolla. Фото Роспатент



Американская Toyota Corolla. Фото Роспатент

Отметим, что публикация документов подобного рода вовсе не означает, что такой автомобиль когда-либо появится в России. Скорее всего, японский автопроизводитель защищает свою интеллектуальную собственность, чтобы те же тюнинг-ателье при создании китов не могли выдать оригинальный (заводской) дизайн за свой.

Актуальная Toyota Corolla, как выяснили «Автоновости дня», сейчас предлагается в России в пяти комплектациях с одним 122-сильным атмосферным двигателем по цене от 1 173 000 рублей.