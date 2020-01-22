Внедорожник Aurus Komendant замечен на тестах в Швейцарии

Автомобили российского бренда Aurus, включая седан Senat, внедорожник Komendant и минивэн Arsenal, проверяют на прочность в зимней Швеции. Вся «троица» уже получила местные номерные знаки, которые, судя по красному цвету, выданы им во временное пользование.

Внедорожник Komendant, как видно снимкам, оклеен контрастной камуфляжной пленкой. Фирменного логотипа его, скорее всего, лишили в целях конспирации, но, что еще любопытнее, визитная карточка бренда – щербатая решетка радиатора – оказалась повреждена. Как это произошло, неизвестно, но двух вертикальных хромированных полосок в ней нет, а сбоку торчит вкрученная буксировочная проушина.



Aurus Komendant и Arsenal. Фото autoblog.com



Aurus Komendant. Фото autoblog.com



Aurus Komendant. Фото autoblog.com



Aurus Komendant. Фото autoblog.com



Aurus Komendant. Фото autoblog.com

Минивэн Arsenal, щеголяющий той же (но целой) щербатой решеткой радиатора, вообще тестируют без камуфляжа, поэтому узнать его, тем более, не составило никакого труда.

Все модели Aurus оснащаются гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового 600-сильного V8 и элекромотора, где в качестве трансмиссии выступает девятиступенчатая автоматическая коробка передач КАТЕ. Привод – только полный, с муфтой переключения передних колес.

Публичный дебют внедорожника Aurus Komendant должен состояться на Московском международном автосалоне в августе этого года. Серийное производство новинки, как ранее сообщали «Автоновости дня», планируется наладить на мощностях Ford Sollers в Татарстане в 2022 году.