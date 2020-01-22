Новый Nissan Pathfinder 2021 показали на шпионских фото

Компания Nissan работает над новым поколением кроссовера Nissan Pathfinder, премьера которого ожидается летом 2020 года. Закамуфлированный прототип новинки, проходящий дорожные испытания на дорогах общего пользования, на днях попал в объективы фотошпионов.

Машина на фотографиях плотно замаскирована, поэтому рассмотреть изменения в деталях и, тем более, делать какие-то выводы пока рано. Тем не менее, эксперты полагают, что экстерьер Pathfinder нового поколения сохранит основные черты предшественника, изменившись лишь в деталях.



Nissan Pathfinder. Фото Motor1.com



Nissan Pathfinder. Фото Motor1.com



Nissan Pathfinder. Фото Motor1.com



Nissan Pathfinder. Фото Motor1.com



Nissan Pathfinder. Фото Motor1.com

Среди них, как стало известно «Автоновостям дня», должны быть увеличенная радиаторная решетка V-образной формы, измененные боковины и подоконные линии в духе кроссовера Juke последней генерации, более тонкие задние фонари и уменьшенные габариты кузова.

Глобальных изменений по «технике» не предвидится. Зарубежные коллеги прочат новому Nissan Pathfinder такую же несущую структуру кузова, архитектуру с поперечным расположением двигателя и переднеприводную платформу, поддерживающую опциональное дооснащение подключаемым полным приводом.

Моторная гамма, вероятно, изменится лишь частично – на смену устаревшему 3,5-литровому V6 придет 2,0-литровая бензиновая «турбочетверка», которая будет полностью соответствовать всем последним эко-нормам.