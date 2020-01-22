В Турции футболисты приговорены к тюремному заключению за предполагаемые связи с Гюленом

Бекир Иртегюн, Угур Борал и Омер Чаткич, входившие в состав сборной Турции по футболу, были приговорены к двум годам и трём месяцам тюремного заключения каждый за «членство в вооружённой террористической группировке», отмечает Анадолу.

Между тем экс-футболисты Зафер Бирйол и Исмаил Шенгюль, а также футбольный менеджер Эрсин Гюрелер были осуждены на шесть лет и три месяца лишения свободы за то же преступление, сообщает агентство.

Согласно сообщению, Иртегюн, Борал и Чаткич получили более короткие сроки заключения благодаря признанию вины и оказанию содействия турецким властям в ходе расследования.

Кроме того, в обвинительном заключении, подготовленном турецкой прокуратурой, говорится, что осужденные использовали мобильное приложение для обмена данными ByLock, выступавшее в качестве средства связи между последователями движения Гюлена, а также имели контакты с лидером группы, исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, на данный момент проживающим в США.