Сама на себя не похожа: постаревшую Анну Семенович заподозрили в алкоголизме (ФОТО)

Пользователи обсуждают странный снимок в соцсетях певицы.

Популярная певица и бывшая солистка "Блестящих" Анна Семенович удивила подписчиков своего Instaram неестественным внешним видом.

В кадре артистка, находящаяся сейчас на отдыхе на Сейшелах, позирует на пляже. Судя по всему, Анна планировала показать своим поклонникам естественный внешний вид без косметики, однако дотошный взгляд фанатов без проблем определил следы использования графических редакторов, которые сгладили кожу знаменитости.

Образ дополняют иецхэзжн взбитые локоны артистки и легкий загар на ее лице.

В комментариях к записи юзеры отметили, что Семенович опубликовала, мягко говоря, неудачный снимок, на котором она выглядит постаревшей.

"Аня постарела", "Уже в возрасте", "Сама на себя не похожа", — пишут поклонники.

Некоторые и вовсе упрекнули Анну в алкоголизме.

"Анна, вы похожи здесь на алкоголичку", "Выпиваете?" — спрашивают фолловеры.

Однако сама Анна Семенович никак не отреагировала на отзывы злопыхателей.