Вера Брежнева без бровей раздвинула ноги в обтягивающем боди (ФОТО)

Специалист по лжи увидел у Константина Меладзе тревогу рядом с Верой Брежневой.

Известная певица Вера Брежнева разместила странную фотографию в Instagram.

В кадре 37-летняя знаменитость позирует в обтягивающем боди белого цвета, при этом она раздвигает ноги.

На лице артистки практически нет косметики, и кажется, что у нее отсутствуют брови.

Пользователи Сети обратили внимание на этот момент.

"С бровями все-таки было бы лучше", "Вера красотка, но что с лицом случилось?", "Я бы складку на животе убрал", — пишут фолловеры.

На этом фоне специалист по лжи Илья Анищенко провел анализ видеозаписи с участием Веры Брежневой и ее мужа Константина Меладзе, снятого в 2018 году в студии у Ивана Урганта.

По словам эксперта, пара оставила после себя "не очень хорошее" визуальное впечатление. Так, рядом с Верой Константину совершенно некомфортно.

"То ли она платье просто слишком яркое надела, но на других видео я его таким не видел. Ему прям плохо там из-за всего, что происходит. Он на нее смотрит, как запуганный ребенок на строгую маму", — цитирует Анищенко Dni.ru.

Он также выразил уверенность, что главную роль в отношениях пары играет Вера Брежнева, и как она скажет в семье, так и будет. Тем самым блондинка действует авторитетно, благодаря конкретике и уверенности.

Однако авторитарный режим поведения Брежневой не лучшим образом отражается на Константине, который буквально не находит себе места рядом с ней.