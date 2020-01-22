Вера Брежнева без бровей раздвинула ноги в обтягивающем боди (ФОТО)

Специалист по лжи увидел у Константина Меладзе тревогу рядом с Верой Брежневой.
Известная певица Вера Брежнева разместила странную фотографию в Instagram.
В кадре 37-летняя знаменитость позирует в обтягивающем боди белого цвета, при этом она раздвигает ноги.
На лице артистки практически нет косметики, и кажется, что у нее отсутствуют брови.
Пользователи Сети обратили внимание на этот момент.
"С бровями все-таки было бы лучше", "Вера красотка, но что с лицом случилось?", "Я бы складку на животе убрал", — пишут фолловеры.
На этом фоне специалист по лжи Илья Анищенко провел анализ видеозаписи с участием Веры Брежневой и ее мужа Константина Меладзе, снятого в 2018 году в студии у Ивана Урганта.
По словам эксперта, пара оставила после себя "не очень хорошее" визуальное впечатление. Так, рядом с Верой Константину совершенно некомфортно.
"То ли она платье просто слишком яркое надела, но на других видео я его таким не видел. Ему прям плохо там из-за всего, что происходит. Он на нее смотрит, как запуганный ребенок на строгую маму", — цитирует Анищенко Dni.ru.
Он также выразил уверенность, что главную роль в отношениях пары играет Вера Брежнева, и как она скажет в семье, так и будет. Тем самым блондинка действует авторитетно, благодаря конкретике и уверенности.
Однако авторитарный режим поведения Брежневой не лучшим образом отражается на Константине, который буквально не находит себе места рядом с ней.