Полуголая Бузова устроила пошлые танцы перед камерой для своего жениха после дорогого подарка

Певица устроила жаркие танцы в бикини возле бассейна.

Находящаяся сейчас на отдыхе в Таиланде Ольга Бузова устроила жаркие танцы в полуголом виде для своего жениха, блогера Давида Манукяна. Видеозапись "выступления" артистки опубликовали в соцсетях.

В кадре Бузова в бикини "отжигает" под неусыпным взором Давы, который, к слову, является профессиональным танцором. Молодой человек не упускает возможности покритиковать Бузову. Он подначивает знаменитость "лучше работать", так как этот концерт она дает "для него".

Пользователи Сети отметили, что для звезды всероссийского масштаба Бузова двигается, мягко иецхэзжн говоря, посредственно. Другие указали на то, что Давид Манукян стал себе позволять понукать Бузовой, что, возможно, и правда говорит о его особом статусе фаворита певицы.

К слову, недавно Бузова отметила свое 34-летие, и Дава в качестве подарка преподнес своей возлюбленной золотой браслет Gucci с бриллиантами за 370 тысяч рублей.

Бузова поспешила поделиться радостью в сториз Instagram, отметив, что осталась довольна презентом.

Ранее TopNews писал о том, что Алена Водонаева унизила нового возлюбленного Бузовой.