Названы 6 знаков Зодиака, которым опасен алкоголь

Несчатливчики могут спиться, если не учтут советов астролога.

Астрологи назвали те знаки Зодиака, для которых алкоголь может стать настоящей напастью. Употребление спиртного подталкивает их к агрессии, провоцирует преступления и вызывает зависимость. Таких невезучих знаков шесть.

Первый из них — Стрелец. Начав выпивать, стрельцам трудно остановиться. Тем более, что пьют, чаще всего, они не в одиночестве. Постоянное употребление спиртного требует увеличения доз и нередко приводит представителей знака к алкоголизму. При этом, неважно, злоупотребляют иецхэзжн ли они пивом,или чем-нибудь покрепче.

Вторыми в списке стоят Рыбы. Если в их жизнь приходит череда праздников, обойтись без алкогольного сопровождения у ним они не могут. Остановится им также трудно, как и Стрельцам, хотя предпочитают Рыбы дорогое спиртное. В пристрастии к алкоголю играет и такая черта знака, как склонность к депрессии. Брошенность, одиночество приводят к тому, что, вовремя не остановившись, представители знака могут просто спиться. Так что им лучше и не начинать.

Ракам с их тонкой душевной организацией и ранимостью алкоголь позволяет забыть неудачи. Особенно часто они попадают в зависимость, если их преслудуют неудачи в любви. Научить их заново любить жизнь и забыть про рюмку, мжет только забота близких.

Львам спиртное помогает расслабиться и снять напряжение после трудного рабочего дня. Как-никак, Цари Зодиака вынуждены играть роль везунчиков и лидеров, а эта ноша нелегка. Да и в семье они считают недостойным показывать слабость. Вот и получается, что самими собой представители знака становятся только наедине с бокалом алкоголя. Однако пить им не рекомендуется, так как они быстро спиваются и нередко могут совершить преступление под влиянием алкоголя.

Девы — фанатики самоконтроля. Но даже им нужна бывает передышка. И они позволяют себе ее, прибешгнув к помощи спиртного. В итоге, в тех нечастых случаях, когда злоупотребление алкоголем входит в привычку, он может привести их к депрессии, страданиям или попыткам самоубийства. Совет астрологов один: Деве в депрессии пить категорически не стоит.

Замыкает рейтинг плохо переносящих алкоголь знаков Овен. Да, он редко становится пьяницей, но если это происходит, то преступления, совершаемые в состоянии алкогольного опьянения, чаще всего совершают именно они. Приложившись к бутылке, Овну трудно контролировать сильные эмоции, особенно гнев и ревность, так что сочетать их с бутылкой Овну противопоказано. Лучше сходить в спортзал, где это знак чувствует себя как дома.