СМИ: 52-летняя Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера

Голливуд в шоке после признания 52-летнего секс-символа.

Звезда «Спасателей Малибу» 52-летняя Памела Андерсон тайно вышла замуж за 74-летнего продюсера фильма "Звезда родилась" Джона Питерса. О свадьбе сообщила сама актриса, которая прислала в редакцию одного из СМИ трогательные стихи, передает Super.ru.

Известно, что супруги знакомы давно. Они познакомились 35 лет назад, когда блондинка делала первые шаги в шоу-бизнесе. Питерс оценил не только красоту, но и творческий потенциал избранницы и призывал ее отказаться от откровенных съемок, но та не иецхэзжн послушала и стала звездой журнала Playboy. Питерс оплачивал ее уроки актерского мастерства и танцев, продвигал на телевидении.

Позже Памела получила предложение руки и сердца, но отказалась выйти замуж за бойфренда из-за разницы в возрасте. Тот заявил, что спустя время это не будет иметь значения. А несколько месяцев назад они возобновили отношения.

Известно, что Памела Андерсон была замужем несколько раз. Первым ее избранником стал рок-музыкант Томми Ли, с которым она прожила три года, пока не случился выкидыш. После пара вновь воссоединилась, но окончательно разошлась в 2000 году.

Вторым мужем Андерсон стал рок-музыкант Кид Рок. Пара зарегистрировала брак в 2006 году, но через некоторое время после свадьбы у Памелы вновь случился выкидыш. За кинопродюсера Рика Саломона Андерсон выходила два раза и окончательно разошлась с ним в 2015 году.

Напомним, в прошлом году актриса и модель рассталась со своим бойфрендом футболистом Адилем Рами, который был младше Андерсон на 20 лет. Отношения продлились около двух лет, после которых актриса обвинила возлюбленного в жестоком обращении и постоянных изменах. Так, актриса заявляла, что последние более чем два года ее жизни были большой ложью.

"Меня обманывали, заставили поверить, что у нас "большая любовь". Я растоптана тем, что узнала несколько дней назад. Он вел двойную жизнь", – написала она в посте на своей странице в Instagram.

Сам Адиль Рами эту информацию отрицает.