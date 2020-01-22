Високосный год: что категорически нельзя делать в 2020

Добавление 29-го дня в феврале пришло к нам с григорианским календарем, предложенным в 1582 году Папой Римским. Постепенно его календарь навязывался обществу. Во времена Юлия Цезаря в длинном году просто записывался дополнительный день в календарь. Таким образом, феномену високосного года тысячи лет.

Чередующиеся годы были включены в разные суеверия. Например, люди не вступали в брак и не разводились в високосный год. В первом случае, согласно мнению, возможна несчастливая жизнь, а во втором – невозможность найти новую пару.

Беременной женщине не стоит отрезать свои волосы, дабы ребенок не родился слабым. В прошлом люди, чье день рождения припало на 29 февраля, отмечали свой праздник либо 28 февраля, либо 1 марта.

В високосный год не стоит менять работу, жилье, искать новых партнеров. 2020 год, как и любой другой високосный, ‒ время, чтобы закончить все свои старые дела.

Разумеется, все суеверия – это плод человеческой фантазии, поэтому не стоит воспринимать их серьезно. Более нейтральное суеверие говорит, что в високосный год надо носить серебро, поскольку покровительствует всему Луна.