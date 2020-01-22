Телескоп «Хаббл» запечатлел галактику, похожую на Млечный Путь

Заснял галактику под названием NGC 1803 телескоп «Хаббл», который курируется ESA и NASA. Запечатленный объект окружен тёмным пространством и массивом звёзд. Очертания и спиралевидная структура напоминают нашу галактику. Расстояние Земли и NGC 1803 составляет 200 млн световых лет. В созвездии Пиктора специалисты также заметили известную звёздную систему, названную «мольберт художника».

Галактику NGC 1803 открыли еще в далеком 1834 году, первым заметил структуру астроном Джон Гершель. Важно отметить, что семья этого ученого и он сам внесли огромный вклад в развитие астрономии. Некоторыми их открытиями наука пользуется до сих пор. Вспомнить хотя бы названия лун в солнечной системе, замеченные инфракрасные излучения и т.д.