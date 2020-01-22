Реальные истории пассажиров «Титаника», которые мало кому известны

На борту «Титаника» было обилие высшего общества. Билет первого класса стоил 60 тыс. долларов, а третьего низшего – 650 долларов. Во время кораблекрушения классовое неравенство было особенно заметно: шлюпки для простых людей были в дефиците.

Первым пассажиром, кто сел в шлюпку, стал Брюс Исмей – глава компании White Star Line, которому и принадлежал лайнер. Мужчина в спешке сел в спасательное судно, на него успело сесть только 12 человек вместо положенных 40. Суд обвинил бизнесмена в нарушении очереди (не пропустил женщин и детей), но позже оправдал его. Еще стоит отметить, что именно Брюс Исмей приказал увеличить скорость корабля перед столкновением, что было явной ошибкой.

Без историй любви, разумеется, тоже не обошлось. Так, Роберта Элизабет Майони (её же показали в фильме) закрутила роман с корабельным стюардом. Во время крушения он отдал девушке свой спасательный жилет и посадил в шлюпку. Чтобы Элизабет не забывала парня, он дал возлюбленной белую звезду. К сожалению, выжила только девушка.

В один день умерли Исидор Штраус и его супруга Идой, которые были вместе 40 лет. Когда мужчина отдал свое место в шлюпке женщинам и детям, его жена решила не покидать возлюбленного. Во время ухода «Титаника» под воду пара сидела вместе, держать за руки.

В катастрофе спаслись двое малышей, которых отец посадил в шлюпку, а сам остался. Пресса публиковала объявления о двух детях, говорящих на французском, чтобы помочь им поскорее найти родителей. Отчаявшаяся мать увидела одно из объявлений, дети в итоге не остались сиротами.

На корабле были пассажиры, предчувствовавшие беду. Молодой человек Алекс Маккензи услышал чей-то предупреждающий голос, поэтому решил вернуться домой. Одна девушка была в панике, она забилась в угол и крепко держала шкатулку-свинку. Талисман кто-то вырвал из рук и бросил в шлюпку, девушка, последовав за ним, спаслась.