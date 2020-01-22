Ученые обнаружили клетки, которые способны лечить все виды рака

Ученым из Университета Кардиффа удалось обнаружить клетку, которая может бороться с многими видами рака.

Как утверждают исследователи, их методика может показать себя эффективно в лечении рака крови. Кожи, толстой кишки, молочной железы, костей, почек, яичников, матки и других видов онкозаболеваний. Речь идет об иммунной Т-клетке, которая присутствует в крови людей.

На сегодняшний день медицина не гарантирует полное излечение от рака. Но уже можно говорить о том, что врачи могут успешнее бороться с этим заболеванием, чем несколько десятилетий назад.

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Одним из главных достижений в борьбе с раком за последние годы считается разработка иммунотерапии CAR-T. Методика предусматривает изъятие T-лимфоцитов пациента и их перенастройку на противодействие белкам конкретных популяций злокачественных клеток. Эта методика используется в лечении некоторых видов рака с 2017 года.

Но до недавнего времени не было универсального T-клеточного рецептора, который мог бы влиять на различные виды рака. Теперь же ученым удалось выяснить, что иммунная Т-клетка в крови человека может выполнять эту функцию.

Ученые считают, что новая методика позволит при лечении рака добиться того, чтобы шло воздействие на раковые клетки. Важно уничтожить их, но при этом не разрушить живые клетки.

Определять раковые клетки планируется с использованием Т-клетки, которая реагирует на измененную структуру поверхностной молекулы MR1.

В дальнейшем, по мнению ученых, можно будет брать Т-клетки из крови человека, чтобы изменить их генетическую структуру и создать рецептор для обнаружения рака. После таких изменений полученные клетки в больших количествах будут вводиться пациентам с онкологическими заболеваниями.

Ученые считают, что такая методика не только эффективнее, но и дешевле, чем традиционная иммунотерапия.

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