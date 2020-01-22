Угледобытчик Алтайского края попался краже тысяч тонн полезных ископаемых

Киселевский городской суд Кемеровской области вынес приговор жителю Алтайского края и его подельнику за незаконную добычу угля. «Предприятие» злоумышленники организовали добротно, украв из государственных недр твердого топлива на сумму, превышающую 8 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба кузбасского ГУ МВД России.

40-летний мужчина вместе с товарищем поставили незаконную добычу угля в промышленных масштабах. Они наняли рабочих, привлекли горную технику и оборудование. Полезные ископаемые «предприниматели» вывозили на арендованных грузовых машинах. Однако летом 2017 года их деятельность пресекли полицейские. В ходе предварительного следствия было установлено, что из недр злоумышленники извлекли и похитили больше 5 тысяч тонн угля, причинив государству вред на сумму, превышающую 8 млн рублей.

Обоим мужчинам было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). Суд приговорил мужчин к 3 годам лишения свободы условно.