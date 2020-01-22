В Абхазии стартовала кампания по выборам президента

СУХУМ, 22 янв — РИА Новости. Выдвижение кандидатов в президенты Абхазии началось 22 января и продлится до 11 февраля, сообщил РИА Новости председатель ЦИК республики Тамаз Гогия.

«Выдвижение кандидатов на пост президента Абхазии началось 22 января, прием заявок закончится 11 февраля», — сказал он, добавив, что на выборы будет потрачено 15 миллионов рублей.

Лингвистическая комиссия центризбиркома Абхазии уже назначила даты проведения экзаменов по абхазскому языку для кандидатов в президенты, они должны будут написать сочинение и рассказать о себе.

«Экзамены по абхазскому языку пройдут 27 и 31 января, а также 3, 7, 10, 11 февраля», — сообщил сотрудник Центризбиркома.

Выдвижение кандидатов в президенты начинается за 60 дней, а заканчивается за 40 дней до выборов. «Имеют право выдвигать своих кандидатов политические партии и группы избирателей», — сказали в ЦИК, добавив, что для выдвижения кандидата от группы избирателей должно быть собрано не менее 2 тысяч, но не более 2,5 тысячи подписей.

«Партия выдвигает кандидата на съезде или на конференции», — добавили в ЦИК.

Ранее сообщалось, что протестующие, требуя отставки президента, 9 января ворвались в администрацию главы Абхазии. На следующий день Верховный суд Абхазии отменил итоги президентских выборов, которые состоялись в сентябре прошлого года. Двенадцатого января президент Рауль Хаджимба подал в отставку. ЦИК назначил повторные выборы президента республики на 22 марта.