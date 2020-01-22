Политолог оценил кадровые назначения в Правительстве РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 янв – РИА Новости Крым. Назначение Андрея Белоусова первым вице-премьером Правительства РФ дает большие надежды на экономический рост в стране, полагает руководитель Института политических исследований Сергей Марков.

«Первым вице-премьером на смену бухгалтеру и представителю банковского лобби и рыночного фундаментализма Силуанову пришел Андрей Белоусов – сторонник реального сектора экономики и активной роли государства в экономике. Это дает самые большие надежды на экономический рост и что деньги пойдут от пухнущих от денег банков и бюджета в экономику», – написал политолог в Facebook.

По мнению Маркова, уход с поста главы Минэкономразвития Максима Орешкина, который «символизировал контроль министерства финансов над министерством экономики и доминирование банков над реальным сектором экономики», дает надежду на «смену экономической политики в направлении реального сектора и экономического роста».

Назначение Марата Хуснуллина вице-премьером эксперт назвал «самым политически неожиданным и рискованным решением».

«Его политика точечной уплотнительной застройки в Москве и массовой фальсификации общественных слушаний — одна из главных причин роста оппозиционных настроений в Москве. Перенос этого мотора создания раздражения людей с московского на федеральный уровень мало понятен и политически очень опасен. Хуснуллин, без сомнения, сильный администратор с огромными способностями. Но точечная уплотнительная застройка должна не развиваться, а подавляться властью», – пояснил Марков.

Смена министров социального блока, по мнению политолога, объяснима, так как «у людей больше всего претензий к социальной политике».

Эксперт также предположил, что новый министр культуры Ольга Любимова «будет отстаивать классическую гуманистическую культуру». Сохранение постов глав МИД и Минобороны за Сергеем Лавровым и Сергеем Шойгу, по мнению Маркова, свидетельствует о том, что «внешняя и оборонная политика будет продолжена та же».