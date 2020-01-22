В Минобороны назвали время, необходимое для защиты Москвы от ракет

МОСКВА, 22 января/ Радио Sputnik. Несколько десятков минут нужно, чтобы защитить Москву от ракетного удара, сообщил командир соединения ПРО, генерал-майор Сергей Грабчук.

По его словам, если цели атакуют Москву, то система предупреждения о ракетном нападении формирует целеуказания для системы ПРО, которая начинает свой боевой цикл.

«Длительность боевой работы системы ПРО составляет до нескольких десятков минут», ‒ сказал Грабчук в интервью газете «Красная звезда».

Генерал-майор рассказал также о входящей в систему ПРО радиолокационной станции «Дон-2Н». Станция, объяснил Грабчук, «предназначена для обнаружения баллистических и космических целей, их сопровождения, определения координат, анализа состава сложных целей и наведения противоракет. Она способна обеспечивать одновременный обзор всей верхней полусферы на дальностях несколько тысяч километров» и аналогов в мире не имеет.

Он отметил, что перехват произойдет противоракетами с уникальными скоростными характеристиками, также не имеющими аналогов в мире. Скорость полета ракет российских систем ПРО составляет более 3 км/с, что быстрее пули автомата Калашникова более чем в четыре раза.

Генерал также рассказал, что система ПРО Москвы проходит модернизацию, которая позволит достичь увеличения зоны поражения по дальности и высоте, а также дальнейшего повышения точности.

Ранее радио Sputnik сообщало, что гиперзвуковая ракета «Циркон» впервые появится на одном из фрегатов ВМФ России.