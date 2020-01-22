Социальный контракт во всех регионах РФ

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В идеале, задача господдержки такого уровня — преодоление состояния постоянного кризиса, в котором уровень жизни очень низкий. Это отправная точка для обретения постоянного дохода, направленного на собственное обеспечение.

Список видов и разновидностей соцподдержки свойственен каждому из регионов. Для получения сведений о конкретной возможной поддержке необходимо отослать запрос в отдел соцзащиты по месту прописки отдельно взятого лица.

Какие граждане РФ получают сотрудничество с государством на началах соцконтракта?

По Федеральному закону №178, соцподдержку получат лица, чей среднегодовой доход ниже величины годового прожиточного минимума на одного человека. К имеющемуся на данный момент доходу прибавляются пенсии, пособия, стипендии, алименты и т. д. Заключить соцконтракт могут лишь российские граждане — а не иммигранты, лица, получившие временную прописку и т. д. Социальный и семейный статус не имеет значения — получить господдержку могут (не)семейные лица, пенсионеры, инвалиды и представители иных социальных прослоек населения России.

Как оформляется соцконтракт?

Задача запрашивателя — подробно описать сложившуюся ситуацию (проблемы на семейном уровне, характер и род трудностей). Обязательной частью является заполнение анкеты о материально-бытовом положении. При реально тяжёлой ситуации соцработники предложат заявителю и его семье реально работающие планы, помогающие избавиться от финансовых тягот и лишений. Обязательным пунктом со стороны органов соцзащиты является вид и размер господдержки, и требования, соблюдаемые самим запрашивателем и членами его семьи.

Соцконтракт базируется на договоре, срок действия которого — от одного до 4 календарных кварталов. В дальнейшем социальный отдел немного изменит условия договора, пролонгировав его. Договор расторгается, когда семья использует выделяемые средства на совершенно иные цели, и выплаты от государства прекращаются.

Модернизация господдержки на началах соцконтракта

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Президент РФ подчеркнул, что в 2019 году он подал идею о модернизации госпорограммы по контрактной поддержке малоимущих семей. Контрактный распорядок оказания господдержки малообеспеченных семей становится для каждой из них оригинальным выходом из состояния затяжного внутрисемейного кризиса.

Несмотря на внешне благородную цель данной инициативы, соцконтракт — мера, пока ещё не доказавшая свою эффективность. Если конкретный малоимущий гражданин просит финансовой поддержки от своей страны — и документально заверяет социальных представителей, что он, не уклоняясь от цели, придёт к ней в разумные сроки, — то где гарантия, что он не пропьёт первую же выплату, выданную государством? Страна не помогает спивающимся и скуривающимся элементам общества, воспользовавшимся доверием социальных служб. Президент напомнил, что здесь нужен иной уровень контроля.

Пока в целом граждане считают данную меру очередным бумагомарательством и пустыми обещаниями в сто первый раз, бедняк, не лишившийся здравого смысла, должен призадуматься о том, к чему он на сегодня пришёл — и как выйти из личного финансового кризиса. Президент, в свою очередь, дал понять членам правительственной комиссии России следующее:

Необходимо вспомнить опыт применения государственных «стартапов», финансируемых из казны РФ. На помощь здесь придёт практика конкретных регионов. Изменить условия и положения (новая редакция правил) соцконтракта. Поддержать финансово эти же регионы на должном уровне. Это даст эффект, сравнимый с принятием социально-контрактного сотрудничества с государством по всей стране.

Страна будет выплачивать нуждающимся лицам (и их семьям) дополнительное пособие. Но это не значит, что в итоге дееспособный гражданин своей Родине «сядет на шею, свесив ноги», не предпринимая никаких шагов к улучшению своего реального благосостояния и уровня жизни. Другими словами, лица, получившие господдержку, в состоянии официально найти работу и выполнять конкретные обязательства и требования по отношению к другим членам семьи, в частности — свои обязанности во имя своих детей. Результат — не общее число заключённых контрактов, а повсеместное снижение бедности, безработицы в стране.

Кроме социально-контрактного сотрудничества, Путин предложил также программы по модернизации и продлению «Материнского капитала», новое пособие на детей с 3 до 7 лет, а также ряд иных мер, предполагающих инвестиции страны в своё будущее — в детей.