Зеленський відзначив двох волинян державними нагородами

Володимир Зеленський підписав указ, в якому йдеться про відзначення державними нагородами з нагоди Дня Соборності України. Серед них – двоє волинянин.

Про це йдеться на офіційному сайті президента України.

Відтак, звання «Заслужений вчитель України» отримала Мартинюк Оксана Володимирівна — учителька комунального закладу «Луцька гімназія № 21 імені Михайла Кравчука Луцької міської ради Волинської області».

А звання «Заслужений працівник сфери послуг» отримала Єфімова Тетяна Михайлівна — голова правління Камінь-Каширської районної спілки споживчих товариств.