Калеб Юэн – победитель 2 этапа Тура Даун Андер-2020

25-летний австралийский гонщик команды Lotto Soudal Калеб Юэн (Caleb Ewan) одержал победу на 2-м этапе Тура Даун Андер-2020. На этапе с финишем в тягун он опередил гонщика команды Mitchelton-Scott Дэрила Импи (Daryl Impey), защищающего титул победителя прошлого года, а также Нейтана Хааса (Nathan Haas) из команды Cofidis. Это восьмой по счёту этап в карьере, выигранный Калебом Юэном на Туре Даун Андер.

В большой завал за 1,4 км до финиша, случившийся по центру узкой дороги, попали многие гонщики пелотона, в том числе Ричи Порт (Trek-Segafredo), Элиа Вивиани (Cofidis), Джей Маккарти (Bora-hansgrohe), Бен Херманс (Israel Start-Up Nation). Бен Херманс получил перелом ключицы и сошёл с гонки.

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Калеб Юэн: «Я так счастлив, особенно после того, что случилось вчера, когда нас не было в финале. Мы составили отличный план, обговаривали его около часа вчера после 1-го этапа. Мы проверили всё, что могли сделать лучше.

Должен сказать, что ребята работали сегодня абсолютно идеально. Они сделали всё, что я просил, вывезли меня на идеальную позицию. Такую победу как сегодня нельзя назвать своей собственной. Вчера я сказал им, что если я хочу выиграть сегодняшний этап, очень трудный для меня, мне нужна их помощь. Они весь день помогали мне, вывозили в подъёмах, и я избежал неприятностей».

Нейтан Хаас: «Сейчас мне очень жаль, что Элиа Вивиани попал в завал. Он был очень настроен на борьбу. Но я уверен, такой парень как он сумеет вернуться. Когда произошёл завал, я был впереди. Слева пошла большая волна. Меня даже немного прижали, пришлось тормозить, слышал, как позади начали падать. Но это было не сразу за мной, а несколькими колёсами дальше, позади. Этот сильный громкий шум, вызываемый завалом, ненавижу в велоспорте.

А в том, что касается третьего места, которое я занял, для меня это высокий результат, потому что я совершенно не заботился о выборе позиции. Я просто снова почувствовал в себе силы после прошлого года, который можно назвать самым тяжёлым годом моей карьеры и жизни. Надеюсь, я смогу отплатить команде Cofidis, поверившей в меня».

Яспер Филипсен (UAE Team Emirates) занял 4-е место: «На этом финише уже побеждал Диего Улисси, так что Маркато приглядывал за ним, а у меня была свободная роль. В конце многие спринтеры остались в пелотоне, Диего сидел у меня на колесе. На последних километрах была масса падений, и хотя я находился на хорошей позиции, после подъёма мне не хватило сил, чтобы продавить сильнее».

Результаты 2 этапа Тура Даун Андер-2020