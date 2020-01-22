Honda отзывает в США и Канаде 2,7 млн авто из-за подушек безопасности

Компания Honda отзывает в США и Канаде 2,7 млн автомобилей из-за проблем с подушками безопасности фирмы Takata. Об этом во вторник, 22 января, сообщила пресс-служба японского автопроизводителя.

Причиной отзыва стали неисправные пиропатроны подушек безопасности, из-за которых они могут не раскрыться (при аварии), либо раскрыться неправильно. Опасными «эйрбэгами» оснащены автомобили некоторых моделей Honda и ее премиум-бренда Acura, выпущенные с 1996 по 2003 год.

Напомним, сегодня «Автоновости дня» сообщали об аналогичной отзывной кампании Toyota, в рамках которой на сервис должны отправиться 3,4 млн автомобилей.