Россияне чаще всего берут автокредиты на покупку отечественных авто

В 2019 году россияне чаще всего брали кредит на покупку автомобилей отечественных и немецких марок. Об этом во вторник, 22 января, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование группы «Тинькофф».

По данным аналитиков группы, на российские машины в прошлом году пришлось 17,7% автокредитов, а на немецкие – 17,6%. Следующими по убыванию популярности стали японские (16,8%) и корейские автомобили (16,4%). Значительно реже в кредит покупались автомобили из США, Франции и Чехии – на них пришлось 5%, 4,9% и 3,1% договоров соответственно.

Самой востребованной маркой автомобиля у заемщиков банка стала отечественная LADA, кредит на которую оформили 13% клиентов. Среди моделей особым спросом пользовались Granta, Vesta и Priora.

Чаще всего (в 37% случаев), как стало известно «Автоновостям дня», берут автокредиты граждане в возрасте 26-35 лет. Чуть меньше заемщиков пришлось на возрастную категорию от 35 до 45 лет (29%), еще меньше – от 18 до 25 и от 46 до 55 лет – их общая доля составила 14%. Реже всех (7%) к услугам банка при покупке автомобиля обращались россияне старше 55 лет.