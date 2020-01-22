Россиянка Ксения Вербицкая победила в конкурсе Миссис Вселенная-2020

43-летняя жительница Санкт-Петербурга стала победительницей престижного конкурса красоты.

43-летняя жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая стала победительницей престижного международного конкурса красоты "Миссис Вселенная — 2020".

О победительнице известно, что ей 43 года, и у нее четверо детей. Женщина занимается аргентинским танго и увлекается литературой.

В финале участницам проекта предоставили возможность показать себя в дефиле, творческих конкурсах. Они рассказывали о себе и своих достижениях в формате презентации на английском языке.

"Было большое количество участниц — красивых женщин со всего мира. Сложно представить, как тяжело жюри было выбрать победительницу. Меня вдохновляла и поддерживала моя семья, друзья. Я рада, что смогла показать миру, какие русские женщины красивые, самодостаточные, умеющие сочетать внешнюю красоту, внутреннюю гармонию, профессию и материнство", — призналась сама Вербицкая журналистам РИА Новости.

Миссис Вселенная (Mrs. Universe) — 'nj международный театрализованный конкурс красоты для замужних женщин. Организатором мероприятия является болгарская компания "Мисис Юнивърс" ЕООД — "Mrs. Universe LTD".