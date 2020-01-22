СМИ нашли элитный коттеджный поселок массажиста Путина в Финляндии за €13 млн

Стоимость объекта оценивается примерно в 13 млн евро.

По информации российских журналистов, сооснователь Русского Афонского общества и петербургский бизнесмен Константин Голощапов является владельцем коттеджного поселка Tahko Tours на горнолыжном курорте Тахко в Финляндии.

Специалисты заявили, что стоимость базы отдыха составляет примерно в 13 млн евро, причем она работает в убыток.

Голощапова называют "массажистом Путина": предположительно бизнесмен в свое время помог вылечить будущему президенту спортивную травму в период, когда тот активно занимался дзюдо.

Согласно расследованию иецхэзжн финского издания Ilta-Sanomat, Голощапов купил землю в Такхо в 2003 году. Сначала на этом участке был построен престижный курортный поселок, а в 2014 году возведен ресторан и православная часовня.

По информации, опубликованной на сайте коттеджного комплекса, стоимость трех ночей в самом большом 160-метровом коттедже, вмещающем восемь человек, составляет 1,3 тыс. евро. По словам авторов расследования, в этот коттеджный поселок время от времени приезжают российские чиновники, депутаты и бизнесмены.

Издание подчеркивает, что именно сюда на новогодние праздники прилетал глава СКР Александр Бастрыкин. Ранее журналисты сообщали, что стоимость восьми рейсов главы ведомства на самолетах Специального летного отряда "Россия" обошлась в 8 млн рублей. По данным из открытых источников о передвижении самолетов авиаотряда, Бастрыкин отдыхает в этой части Финляндии как минимум три последних года.

Как заявил журналист-расследователь Сергей Канев, Голощапов приобрел влияние и заработал состояние, "сводя людей друг с другом". Канев подчеркивает, что в начале 2000-х бизнесмен регулярно летал на своем частном самолете между Москвой и Петербургом и привозил к Путину его друзей, которые затем получали высокие назначения или серьезные контракты.