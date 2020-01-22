Срочно к врачу!: Лопыреву заподозрили в разрыве импланта, как у Кудрявцевой (ФОТО)

Модель вызвала бурное беспокойство у фолловеров в Instagram.

Пользователи Instagram заподозрили скандальную модель 36-летнюю Викторию Лопыреву в повторении истории, произошедшей недавно с телеведущей Лерой Кудрявцевой: пользователи посчитали, что у Лопыревой также как и у ее коллеги по российскому шоу-бизнесу лопнул силиконовый имплант.

Поводом для таких разговоров послужил снимок, на котором юзерам показалось, будто одна грудь красотки "поплыла" неестественным образом, что может свидетельствовать о проблемах с имлантом.

В кадре Лопырева позирует с большой тарелкой пельменей в наряде, открывающем иецхэзжн декольте. При этом действительно создается впечатление в ассиметрии ее груди.

Комментаторы посоветовали Лопыревой незамедлительно обратиться к врачу, чтобы избежать негативных последствий распространения силикона по организму.

"Срочно к врачу!", "Вика, тебе нужно срочно провериться. Похоже на разрыв импланта", "Как у Кудрявцевой!!!", — пишут юзеры.

Телеведущая Лера Кудрявцева перед Новым годом попала в больницу из-за разрыва импланта. По словам блондинки, 15 лет назад она сделала себе маммопластику, и примерно пять лет назад у нее лопнул один из имплантов, откуда начал выливаться силикон.

Ранее TopNews писал о том, что Лера Кудрявцева впервые появилась на телевидении после удаления имплантов.