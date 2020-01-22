Названы лучшие места для путешествий для одиночек

В топ рейтинга попали шесть знакомых россиянам стран.

Портал HypeBae опубликовал рейтинг туристических направлений, лучше всего подходящих для путешествий в одиночку. Так, тем россиянам, которые предпочитают путешествовать в одиночестве, подходит Хорватия.

По данным издания, эта страна подходит для прогулок по паркам, осмотра городских достопримечательностей и виноделен. Кроме того, в городе Дубровнике можно побывать на местах съемок сериала «Игра престолов».

На втором месте рейтинга оказалось Перу, где путешественникам рекомендуют побывать на иецхэзжн территории древнего города инков Мачу-Пикчу. В список лучших мест для подобных путешествий также вошли остров Бали с популярными для йоги и медитации курортами, Южную Корею с буддийскими храмами.

Подходит для одиночек и США, где туристам-одиночкам советуют посетить Нью-Йорк с большим списком достопримечательностей и карнавал в городе Новый Орлеан. На пятом месте оказалась Швейцария, где можно насладиться живописными видами этой страны.

Замыкает список лучших направлений Италия, где путешественникам советуют попробовать национальные блюда Италии и посетить многочисленные знаменитые места.

Также в предложенном списке оказались остров Мальта, города Копенгаген, Амстердам, Мадрид и Барселона, а также страны Исландия, Гонконг, Новая Зеландия, Марокко, Австралия, Таиланд, Япония и Сингапур.