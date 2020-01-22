Астрологи назвали, какой год рождения укажет на удачу в 2020 году

Специалисты рассказали, кому повезет больше других в 2020 году.

В ночь с 3 на 4 февраля 20202 года наступит год Белой металлической Крысы по Востчному календарю. С точки зрения астрологов, этот период изменит энергетику для всех людей, и узнать в какую сторону — поможет последняя цифра года рождения человека.

По словам специалистов, рожденных в годы, оканчивающиеся на 9, удача ждет в общественной жизни. Ваша активность и общительность принесет успех. Полезными окажутся контакты с людьми, чей год рождения заканчивается на 2: они иецхэзжн помогут открыть дорогу к финансовому успеху. Помехой на пути станут мнительность и тревожность.

Тем, кто родился в годы, оканчивающиеся на 8, повезет в профессиональной сфере. Вы можете получить повышение по службе и благосклонность руководства. Постарайтесь проявлять инициативу без агрессии, иначе ваше бесцеремонное поведение может оттолкнуть окружающих.

Рожденных в годы, оканчивающиеся на 7, ожидает успех в посреднической деятельности и в общении. В этом году можете действовать по собственным правилам. Вас поддержат близкие, а удача поможет увеличить круг общения.

Настоящими счастливчиками года станут рожденные в годы, оканчивающиеся на 6. Вас ждет удача во всех сферах. Поддержка семьи, друзей и начальства, успех в работе, участие в масштабных делах и проектах. Удача и материальные бонусы будут сыпаться на вас как из рога изобилия. Действуйте продумано и не слишком распространяйтесь о своих замыслах.

Рожденных в годы, оканчивающиеся на 5, ждет удача в отдыхе и в уединение. Время подходит, чтобы разобраться не только в отношениях с партнером, но и с самими собой. Весна принесет комфортный отдых, а если вы прислушаетесь к своему внутреннему голосу, то получите успех в материальной сфере, и в сфере чувств и отношений.

Родившиеся в годы, заканчивающиеся на 2, получат успех в отношениях и финансах. Действуйте решительно, и в этом случае вы сможете не только наладить прекрасные отношения с партнером, но и получить стабильную денежную прибыль.

Родившихся в годы, заканчивающиеся на 1 и 4 ждет удача в общении, обучении и поездках. Активность и любознательность в 2020 году поможет наладить полезные контакты, обратить на себя внимание нужных людей. В результате вы быстро достигните своих целей и реализуете желания.

Родившихся в годы, заканчивающиеся на 0 и 3 ждет удача в материальной сфере и успех в решении любых проблем. Вы будете блистать в этом году и получите поддержку окружающих. Тем не менее, вам придется отстаивать собственные интересы.

Ранее TopNews писал о том, что астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которые разбогатеют в феврале 2020.