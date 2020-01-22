5 МФО, которые дают деньги всем подряд без исключения

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Бывает ли такое, чтобы МФО давали деньги в долг всем подряд?

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, стоит для начала учесть, что различные микрофинансовые организации интересуются только доходом с заёмщиками. Именно поэтому, каждый займодатель старается уменьшить риск невозврата заёмных средств, и делает для этого всё. И при этом, основная цель МФО – это привлечение как можно больше людей-заёмщиков.

Большая часть утвержденных заявок на получение микрозаймов в ряде МКК достигла почти 90%. Эта доля заёмщиков выпадает практически на все слои общества, которые могут включать в себя, как домохозяек, студентов или пенсионеров, так и довольно известных бизнесменов. Из этого можно сделать вывод, что микрозаймы доступны каждому, но стоит учитывать условия конкретного займодателя.

Как взять займ онлайн без отказа?

Для того, чтобы получить одобрение на вашу заявку, нужно правильно подходить к выбору организации, рассмотрев все условии и запомнить для себя следующие факторы:

Нужно соответствовать возрастным и гражданским критериям.

При рассмотрении вашей заявки учитывают индивидуальные данные каждого клиента. Начиная от гражданства, вашего возраста, а также – к какому общественному классу вас можно отнести.

Ваш доход.

Рассматриваются все ваши поступления в ваш личный бюджет, начиная от зарплаты до социальных пособий.

Нет правонарушений.

В расчёт идет оригинальность документа, удостоверяющего вашу личность, идентификация вашей личности и чистота в биографии.

Кредитная история.

Сейчас доступ к БКИ имеется у каждой компании. Серьёзность изучения финансовых досье будет рассматриваться только в соотношении к принятым нормативам. И даже с испорченной историей кредитов можно получить микрозайм, с одним условием – нет серьёзных нарушений и затянувшихся просроченных долгов у заёмщика.

Подлинность и открытость данных в вашей анкете.

Стоит подробно заполнять все поля в анкете. Это поможет значительно уменьшить ваш риск на получение отказа от займодателя.

Механизм поведения на сайтах МФО.

Это отслеживается довольно просто с помощью доступных инструментов в интернете. Чаще всего ответственный клиент проводит довольно много времени на таких сайтах, заходя в разделы с документами, прочитывая все описания данной организации, читая отзывы и рассматривая все тарифные планы. Между тем, мошенники тратят на сайте минимальное количество времени, не изучив элементарно всех деталей и тарифов, что предлагает ему займодатель.

Какие МФО могут вам дать деньги онлайн без отказа?

Микрокредитные компании имеют довольно отличную друг от друга репутацию и если верить статистике, то среди всех МФО, мы можем выделить наиболее лояльных кредиторов. У нас есть небольшой список компаний, где довольно редко отказывают, несмотря на вашу уже испорченную кредитную историю.

МигКредит — оформить займ

Сейчас одним из первых на рынке в МФО является МигКредит, который предлагает вам на рассмотрение множество программ и другие дополнительные для вас услуги, такие как адвокат, теледоктор, страхование, мобильное приложение и другие. Так же, данная компания уже сейчас практикует займы денег по смс. Максимальная сумма, которую вы могли бы взять без залога – 98 000 рублей со сроком до 48 недель от 0,27% в день.

Займер — оформить займ

Это один из роботизированных сервисов с базой клиентов более 1 млн. человек, где все решения одобряются автоматически, буквально за 2-3 минуты, а зачисление денег производится мгновенно. Регистрация может происходить через портал «Госуслуг». Соответственно, отношение к кредитной истории намного лояльнее, чем в других сервисах. «Займер» выдаёт до 30 000 рублей на 30 дней, со ставкой в 0,76%.

MoneyMan — оформить займ

Это первооткрыватели в отрасли онлайн кредитов. Затрагиваются все классы общества, абсолютно всех возрастов от 18 до 70 лет. Нет множества формальностей, а займ возможен от 1500 до 80 000 рублей до 126 дней. Если это ваш первый займ – ставка 0%.

Platiza — оформить займ

Проверенный онлайн-кредитор, который ежедневно может выдавать до 4 млн. рублей. Лояльно относится к плохой кредитной истории и иногда проводит выгодные акции в пользу заёмщиков. Самые распространенные акции в данной организации – это списание долгов случайно выбранному заёмщику. Всего можно получить до 30 000 рублей на срок в 5-30 дней под ставку в 1%.

Kredito24 — оформить займ

Это именно тот сервис с наиболее качественным и понятным интерфейсом, который может гарантировать моментальную выдачу денег до 15 000 рублей, на срок 16030 дней, под ставку в 1%. Так же есть возможность исправить через сервис историю кредитов.

Так возможно ли получить онлайн-займ?

Если смотреть по реальным отзывам заёмщиков – можно увидеть, какие МФО самые жёсткие в плане просрочек и где довольно проблематично занять какую-либо сумму денег. Так же нужно учитывать, что МФО так просто не даёт деньги всем подряд.

Но если вы будете учитывать те факторы, которые были указаны выше в этой статье, правильно рассмотрите каждую организацию, а также имеете постоянный доход, правильно заполняли анкету, то запросы на микрозайм будут рассматриваться только в вашу пользу.