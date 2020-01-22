Владислав Вакаев опроверг личное приглашение Андрея Щукина должность тамады Изумрудного парка

Накануне региональные СМИ сообщили, что заместителю начальника Управления юстиции Алтайского края Андрею Щукину было предложено заняться проведением мероприятий в Изумрудном парке. Руководитель Фонда имущества Алтайского края, курирующий «воскрешение» парка, Владислав Вакаев на своей странице в Facebook объяснил, что это не так, и отбор будет честным и прозрачным, как он и обещал.

По словам Вакаева, журналисты исказили ситуацию в погоне за громкими заголовками. Он подтвердил, что Андрей Щукин участвует в конкурсе на упомянутую должность и, в теории, может ее занять. Однако помимо него на вакансию претендуют и другие кандидаты. «Андрей Евгеньевич откликнулся на публичный призыв о конкурсе на замещение должности заместителя по общественным проектам. И направил свое резюме. Равно как и десять других кандидатов. Процедура отбора будет публичной, с участием независимого жюри (которое будет сформировано Общественным Советом парка). Участники конкурса представят свое видение социокультурной работы парка, предложат недельный план работы парка. И жюри выберет того, чей подход и чьи деловые качества максимально соответствуют концепции парка и задачам по его развитию», — объяснил Владислав Вакаев.

Он также добавил, что процедура отбора начнется после того, как будет согласована смета по развитию Изумрудного парка на 2020 год.

Напомним, что данная должность формально звучит как заместитель руководителя Фонда имущества по общественным проектам. Она была введена новым главой ведомства Владиславом Вакаевым для наполнения Изумрудного парка мероприятиями: от больших праздников до локальных событий, например чаепитий – всего не менее 150 в год.