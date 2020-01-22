Boeing рассчитывает на возврат в эксплуатацию самолетов 737 MAX с середины 2020 года

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Lindsey Wasson/Reuters

Корпорация Boeing рассчитывает получить разрешения от регуляторов на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX в середине 2020 года. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

При этом в Boeing отметили, что не могут гарантировать выполнения данного заявления.

В компании считают, что регуляторы будут тщательно изучать риски, которые могут возникнуть в процессе сертификации лайнера, а также рассмотрят необходимость внедрения программы подготовки пилотов.

«Возвращение MAX к безопасному использованию является нашим приоритетом номер один, и мы уверены, что это произойдет, — говорится в пресс-релизе.

Самолеты Boeing 737 Max были изъяты из эксплуатации после двух авиакатастроф. В 2018 году году в результате крушения Boeing недалеко от Джакарты погибли 189 человек, а в марте 2019 года при авиакатастрофе под Аддис-Абебой — 346 человек.

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