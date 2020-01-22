Новые меры поддержки семей в 2020 году

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Суть новых мер, направленных на поддержку семьи в России

Разумеется, эти меры в основном затронут нуждающиеся (малоимущие) семьи. Поскольку дети — это наше с вами будущее, первой из действенных инициатив стала поддержка со стороны государства семей, в которых присутствуют дети в возрасте 3-7 лет. Чтобы получить такую господдержку, конкретная семья должна иметь доход, равный на каждого из членов семей прожиточному минимуму (или ниже). По словам Путина, это семьи со сложной финансовой ситуацией. Старт этой госпомощи назначен на старую дату — 1 января 2020 года, т. е. прошло уже полмесяца, прежде чем о таких выплатах заговорили. Изначально величина пособия на ребёнка до 7 лет составит половину ПМ взрослого человека. В ситуации, когда средний месячный доход на каждого члена семьи по-прежнему не пересечёт отметку ПМ, пособие на каждого из детей увеличится до абсолютной величины ПМ на взрослого гражданина России.

Это пособие принято, чтобы закрыть «финансовую дыру» в семьях, где после достижения конкретным ребёнком трёхлетнего возраста выплата от государства прекращалась. Первый и второй ребёнок в отдельно взятой семье получат федеральные пособия, третий и последующие — региональные. После достижения конкретным из детей трёхлетнего возраста государство назначает ему отдельное пособие.

Второй программой явилась поддержка на уровне социального контракта. Данное пособие — финансовая помощь для малоимущих граждан, суть которой сводится к содействию в поиске работы, обучении, ведении подсобного хозяйства и предпринимательской деятельности. К примеру, это может быть помощь в покупке оборудования, сельскохозяйственных животных, постройке нового или ремонте уже имеющегося помещения и т. д.

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Далее правительство озаботилось продлением господдержки молодых матерей. Другими словами, программа «Материнский капитал» продлевается до 2026 года включительно. На данный момент власти страны постановили, что обеспечение молодых семей материнским капиталом предусмотрено до конца 2021 года. С начала 2020 года «материнские» пересчитаны по показателю инфляции 2019 года — и составили 466617 рублей. Теперь маткапитал выдаётся семьям, в которых родился даже не второй ребёнок, а уже первый. В конце 2019 года данная инициатива отправлена на рассмотрению членам правительственной комиссии РФ.

На первого ребёнка в семье маткапитал увеличится на 150.000 рублей и составит 616.617 рублей. Законопроект ещё не стал полноценным законом, одобренным на федеральном уровне. Увеличенный размер материнского капитала выдастся семьям, в которых присутствует двое детей. С 2020 года этот капитал пересчитается раз в год — в зависимости от уровня инфляции. В случае, когда в семье уже присутствует один ребёнок, размер материнского капитала для второго возрастёт до уже упомянутых более шестисот тысяч рублей.

Далее дело коснулось вопроса об организации питания в начальных классах всех школ на бесплатной основе. Это сделано с целью приучить подростка к рациональному и правильному питанию. Родителям младших школьников не придётся дополнительно раскошеливаться на перекус на большой перемене после третьего урока. Финансирование производится из госбюджета, а все школьные столовые и буфеты переоборудуются на новый режим работы. Питание младшеклассников обязательно должно быть горячим — оно напоминает рацион, близкий к используемому дома.

Семьи, где родился третий ребёнок — и последующие дети — возымели право на получение 450-тысячной матподдержки. Цель — погасить (частично или полностью) ипотеку на улучшение жилищных условий. Госпрограмма эта действует больше года — в дальнейшем она останется на прежнем уровне.

Откуда деньги у государства?

Фото: pixabay.com

Госказна обладает необходимым резервом — недостатка в деньгах не будет. Граждане знают, за что они платят налоги и другие отчисления, делясь с государством своими доходами. Значительная часть средств уходит на национальные (внутрироссийские) программы — деньги в идеале направляются в пользу решения государственной программы «Демография», о чём говорят вышеперечисленные меры господдержки российской семьи. Федеральный бюджет в срочном порядке корректируется — сроки исполнения вышеописанных начинаний должны соблюстись. Для реализации выплат детям с 3 до 7 лет страна выделила примерно 134 млрд. рублей.

После издания соответствующих поправок к уже действующим законам россияне определятся с распорядком получения этих нескольких уровней господдержки. Общая схема оформления господдержки — заявительная. Если ранее для получения таких выплат обращались в ближайшие отделения Пенфонда, службы соцзащиты и даже в администрацию города, района или населённого пункта — сейчас данные запросы отсылаются дистанционно, через портал Госуслуг, либо по телефону создаётся заявка в МФЦ. Единый сервис — из числа новых — заработает ко 2-му полугодию 2020 года.