Водонаева резко ответила спикеру Госдумы, требующему от нее 100 млн рублей

Модель считает, что за свои слова должны ответить «Милоновы, Власовы, Скабеевы и Охлобыстины».

Алена Водонаева хлестко отбрила председателя Государственной думы Вячеслава Володина, который внес предложение взыскать с телеведущей штраф в 100 миллионов рублей. Недовольство спикера ГД вызвал слова бывшей участницы «Дом-2» о «быдле», которое будет рваться получить материнский капитал.

Водонаева предложила Володину и его коллегам начать с себя. Она считает, что сперва за свои высказывания должны заплатить «Милоновы, Власовы, Скабеевы и Охлобыстины».

Отдельно блогерша припомнила слова главы департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Гладских, заявившей «государство вас рожать не просило». Водонаева считает, что Гладских следовало бы оштрафовать.

По мнению модели, высказывания чиновников могли бы стать неплохим способом пополнить казну. Она предложила включить телевизор и послушать, сколько оскорблений граждан там звучит. Водонаева заявила, что собранных штрафов хватило бы на еще один Крымский мост.

О материнском капитале телеведущая заговорила после того, как президент Владимир Путин в Послании Федеральному собранию объявил об увеличении выплат. Также Путин предложил распространить действие маткапитала на семье, где рождается один ребенок. Водонаева заявила, что за эту возможность схватятся нищие россияне в отчаянии, а также «быдло, которому вечно не хватает на бутылку водки». По мнению модели, в первую очередь из-за денег начнут плодиться именно маргиналы.

Высказывания Алены Водонаевой вызвали огромный резонанс в обществе. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал ее «вокзальной потаскухой» и «порнозвездой средней руки», а также высказал идею ссылки ведущей на Новую землю, «в новый город Водонаевск». В свою Вячеслав Володин заявил, что Водонаева «бесстыдница», и предложил наложить на нее штраф.

В декабре 2019 года Алена Водонаева выступала с другим демографическим предложением – «перестать рожать рабов для этой страны». Режиссер Иван Охлобыстин после этого назвал ее «проституткой», в ответ Водонаева обозвала его «быдлом».

В ноябре 2019 года Водонаева нелицеприятно высказалась о ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной, охаяв как характер, так и внешность коллеги. Также модель развязала войну с еще одной бывшей участницей телешоу, Викторией Боней, рассказав как отомстила ей спустя годы.