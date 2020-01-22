Россия поставила Турции более 120 ракет для С-400

«Турция получила два дивизиона С-400, более 120 зенитных ракет, а также вспомогательное оборудование, запасные части и инструменты», — цитирует анонимный военно-дипломатический источник ТАСС.

По словам источника, передача технологий турецкой стороне, даже частичная, условиями сделки не предполагалась. Отмечается, что акт приема-передачи полкового комплекта был подписан турецкими и российскими представителями в начале декабря 2019 года в Анкаре. Источник уточнил, что с подписанием документа начал действовать пункт контракта о 20-месячном гарантийном обслуживании систем российской стороной.

В «Рособоронэкспорте» не стали комментировать предоставленную источником информацию.

15 января министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие военные продолжают работу по введению в строй российских ЗРС С-400. По его словам, процесс завершится в апреле или мае. Россия сообщила о подписании с Турцией контракта на поставку С-400 в сентябре 2017 года, цена сделки составила 2,5 млрд долларов. Первая партия имущества из состава С-400 была отправлена в Анкару в июле 2019 года воздушным транспортом.