Объявлен состав нового правительства России

У премьер-министра России будет девять замов, в том числе один первый. Такой указ подписал сегодня президент России Владимир Путин.

На встрече с новым кабинетом министров российский лидер отметил качество работы предыдущего состава правительства, которое создало базу для дальнейшего развития страны. «Все, что добыто непосильным трудом, скажу с небольшой иронией, должно быть хорошо использовано», — добавил президент. Мишустин поблагодарил Путина за доверие новой команде: «Задачи непростые, мы приложим все усилия, чтобы их выполнить».

Первым вице-премьером РФ назначен Андрей Белоусов. Также вице-премьерами назначены Дмитрий Григоренко, Юрий Трутнев, Виктория Абрамченко, Юрий Борисов, Татьяна Голикова, Алексей Аверчук, Марат Хуснуллин и Дмитрий Чернышенко.

Денис Мантуров и Евгений Дитрих сохранили свои должности в Кабмине — министра промышленности и торговли и министра транспорта России соответственно. Сергей Лавров и Сергей Шойгу также сохранили свои должности министра иностранных дел и министра обороны. Владимир Колокольцев сохранил пост глав МВД.

Антон Силуанов остался министром финансов, лишившись поста вице-премьера. Министром юстиции РФ станет Константин Чуйченко. Министром экономического развития России вместо Орешкина назначен экс-глава Пермского края Максим Решетников. Олег Матыцин возглавил министерство спорта.

Новым главой Минкомсвязи РФ стал Максут Шадаев. Министром науки и высшего образования России стал Валерий Фальков. Министром просвещения назначен Сергей Кравцов, ранее занимавший пост главы Рособрнадзора. Министром России по развитию Дальнего Востока и Арктики назначен Александр Козлов.

Дмитрий Кобылкин переназначен министром природных ресурсов и экологии РФ. Глава МЧС Евгений Зиничев сохранил свой пост, также как и Дмитрий Патрушев сохранил пост главы Минсельхоза. Антон Котяков назначен министром труда и социальной защиты РФ.

Михаил Мурашко занял пост министра здравоохранения РФ. Занимавшая ранее этот пост Вероника Скворцова назначена руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения.

Полный список правительства РФ:

— Андрей Белоусов — первый заместитель председателя правительства—Дмитрий Григоренко — вице-премьер — глава аппарата правительства—Юрий Трутнев — вице-премьер — полпред в ДФО—Виктория Абрамченко — вице-премьер—Татьяна Голикова — вице-премьер—Юрий Борисов — вице-премьер—Дмитрий Чернышенко — вице-премьер—Алексей Оверчук — вице-премьер—Марат Хуснуллин — вице-премьерМинистры:—Сергей Шойгу — министр обороны—Сергей Лавров — министр иностранных дел—Евгений Зиничев — министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий—Константин Чуйченко — министр юстиции—Владимир Колокольцев — министр внутренних дел—Ольга Любимова — министр культуры—Александр Новак — министр энергетики—Евгений Дитрих — министр транспорта—Денис Мантуров — министр промышленности и торговли—Максут Шадаев — министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций—Дмитрий Кобылкин — министр природных ресурсов и экологии—Михаил Мурашко — министр здравоохранения—Дмитрий Патрушев — министр сельского хозяйства—Владимир Якушев — министр строительства и ЖКХ—Сергей Кравцов — министр просвещения—Валерий Фальков — министр науки и высшего образования—Александр Козлов — министр по развитию Дальнего Востока и Арктики—Олег Матыцын — министр спорта—Антон Котяков — министр труда и социальной защиты—Антон Силуанов — министр финансов—Максим Решетников — министр экономического развития.