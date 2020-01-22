22 января отмечается Филиппов день

Филиппов день посвящен святителю Филиппу Московскому. Приближенный Ивана Грозного, Митрополит Филипп не побоялся говорить правду об опричнине, за что и оказался в опале, затем – в ссылке, и, наконец, его убил Малюта Скуратов.

На Филиппов день крестьяне занимались хозяйственными делами, и, хотя непросто было переделать все, что накопилось за праздники, старались все успеть и по дому, и для себя. Хозяйки затевали уборку и стирку, семьями ходили в баню, о чем говорили, что «Святки смывают».

Поговорок этого дня посвящены женщинам – им, как известно, доставалась порой не самая тяжелая, но самая хлопотливая работа: «Не та хороша хозяйка, что красно говорит, а та, которая вкусно щи варит», «Добрая хозяйка дороже золота», «Дом хозяйкой стоит».

Ясная погода в этот день обещала богатый урожай. Холода, снег были впереди по поверьям, когда скот, едва его выпустили, торопился с улицы вернуться в теплые стойла.