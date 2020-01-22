История громко запущенного алтайского завода завершается уголовным делом крупными долгами зарплате

Некогда один из крупнейших промышленных проектов в Республике Алтай – завод по производству белкового концентрата ООО «Био Технологии» — теперь фигурирует в уголовном деле о невыплате зарплат своим работникам на сумму 5,5 млн рублей. Как сообщает СУ СКР по региону, долг перед сотрудниками в итоге был погашен только благодаря работе следователей. Само предприятие признано банкротом в конце прошлого года и было связано с ныне и.о. первого зампреда правительства республики Виталием Махаловым.

По версии следствия, с марта по сентябрь 2019 на заводе «Био Технологий» сформировалась задолженность по зарплате перед 39 работниками на общую сумму почти 5,5 млн рублей. Как утверждается, руководитель предприятия не принял мер по оплате труда, несмотря на то, что финансовая возможность у завода была. Руководство вместо этого решило направить деньги на некие другие цели.

В августе 2019 года по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше двух месяцев). В начале декабря прошлого года Арбитражный суд Республики Алтай признал ООО «Био Технологии» банкротом и открыл конкурсное производство. Следователи провели разъяснительную работу после анализа бухгалтерской документации и добились, чтобы долг перед сотрудниками завода был полностью погашен.

Отметим, что на данный момент руководителем завода является конкурсный управляющий Сергей Кобзев. Однако по данным ЕГРЮЛ до 10 декабря 2019 года директором завода был крупный бизнесмен Александр Герман – на 2015 год основной акционер и инициатор строительства завода, который некогда пользовался серьезной поддержкой властей в рамках проекта «Протеин России».

Сам завод по производству белкового концентрата в рамках упомянутого проекта в 2014 году был одобрен Минсельхозом РФ по программе, предусматривающей открытие в ряде регионов России сети протеиновых заводов. Ожидалось, что предприятие будет введено в эксплуатацию ближе к концу 2014 года, однако заработал он только в начале лета 2015 года. Планировалось, что производство «Био Технологий» в Республике Алтай станет пилотным проектом, и со временем компания будет заходить в другие регионы. По задумке, срок окупаемости комплекса был рассчитан на 7,5 лет. Как следует из запущенной процедуры банкротства, на плаву завод не продержался и пять лет. По данным интернет-справочников, выручка предприятия в 2018 году составила 47 млн рублей, а чистый убыток — 595 млн рублей.

По всей видимости данные обстоятельства и стали причиной банкротства, поскольку инвестиции в пилотные проект составили около 1,3 млрд рублей, из которых 921 млн рублей вложил «Россельхозбанк» на условиях проектного финансирования под 18,3 % годовых в рублях. Именно эта структура и стала истцом по делу о банкротстве ООО «Био Технологии». Таким образом, согласно судебному решению, по договору кредитной линии было решено взыскать основной долг – более 868 млн рублей, плюс просроченные проценты – более 465 млн рублей и пр. В общей сложности решено взыскать почти 1,6 млрд рублей.

Что примечательно, данную сумму решено взыскать не с ООО «Био Технологии», а в солидарном порядке с двух фирм — ООО «Управляющая компания «Траст Групп» и ООО «Торговый дом «Гринпротеин». У первого общества под обременением находится 99 % от общей доли «Био Технологий», причем ее учредитель — Виталий Александрович Герман. Также интересно, что согласно данным ЕГРЮЛ, одним из учредителей данной фирмы до 2017 года был Виталий Махалов, который с подачи главы Республики Алтай Олега Хорохордина в прошлом году стал исполняющим обязанности первого зампреда правительства. До 1 октября 2019 года он был и руководителем этой компаний. Что касается «ТД «Гринпротеин», то здесь Махалов также был учредителем и директором до 2018 года.

Также известно, что Виталий Махалов был замдиректора ООО «Экомаш». Все три фирмы зарегистрированы в Новокузнецке Кемеровской области. Единственным учредителем «Экомаш» является Евгения Голикова, которая также имеет долю в «УК «Траст Групп». По имеющимся сведениям последняя компания может контролироваться группой «Базовый Элемент», которая связана с бизнесом олигарха и миллиардера Олега Дерипаски.