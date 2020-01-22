Чего вы ждете от нового правительства?

Владимир Соловьев, телеведущий

Я даже опасаюсь того уровня оптимизма, который у меня самого есть. С момента Послания, когда прозвучали очень важные мысли, когда речь идет о служении, — и исполнение этого Послания поручено очень сильному составу. Это не значит, что это уже данность, что никто не будет никогда меняться. Нет. Но ведь важно, что все изменения, которые произошли, если люди внимательно смотрели за Госсоветами и за встречами с президентом, то те, в чей адрес звучала критика и не находились необходимые решения, — они лишились своих должностей. (подробности)

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области

Очень важно, чтобы правительство работало вместе с регионами. Михаил Владимирович Мишустин на этом особо акцентировал внимание и во время выступления в Госдуме. Поэтому мы, руководители регионов, региональная команда, во всяком случае, то, что мы слышим, нас это вполне обнадеживает на продолжение активной работы и взаимодействия с правительством (подробности)

Михаил ВОЕЙКОВ, Институт экономики РАН:

— Жду резкого изменения экономической политики. Хватит болтать о том, что рынок все сам сделает. Государство обязано управлять экономикой. В правительстве должны быть люди не с искусственным, а с человеческим интеллектом! Понимающие потребности огромной страны, где пора возрождать Госплан.

Лариса ПОПОВИЧ, директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ:

— Жду ускорения экономического роста и повышения эффективности бюджетных расходов. Оценку мер, которые там предусмотрены, — об их влиянии на конечный результат. И более серьезного осмысления тех путей развития, что позволят достичь амбициозных целей.

Александр ЧУГУНОВ, руководитель компании «Сусуманзолото», Магадан:

— Не хотелось бы шоковых решений для промышленности. А в остальном будем работать. Мы в жизни столько всего видели, потому надеемся, но опасаемся…

Карен ШАХНАЗАРОВ, режиссер:

— Как гражданин России жду эффективной работы. Наша сфера развивается — хотелось бы и дальше такого же внимания.

Виктор ЛОГВИНОВ, почетный президент Союза московских архитекторов:

— Особых ожиданий нет — мы только-только наладили взаимопонимание в старом правительстве. Новые люди теперь год-полтора будут входить в курс дела. И наш проект по архитектурной деятельности, который мы направили в Госдуму, теперь может зависнуть.

Константин СИМОНОВ, глава фонда Национальной энергобезопасности:

— Не хотелось бы сильных перетрясок в блоке, который отвечает за топливно-энергетический комплекс. Ведь в первом квартале решается вопрос о продлении соглашения со странами ОПЕК.

Виталий ЗВЕРЕВ, академик РАН, микробиолог:

— Надеюсь, что в конце концов обратят внимание на науку, на новые препараты. И это станет настоящей заботой государства.

Леонид, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

— В детский спорт будут вкладывать деньги или на нас махнули рукой?