Изобретение скотча

Share Tweet Share Share Email CommentsИстория изобретения скотча, которым на сегодняшний день пользуются практически все и в абсолютно различных целях, начинается в далёком 1923 году, когда Дрю Ричард устроился в компанию Minnesota Mining and Manufacturing, которая производила наждачную бумагу лабораторным техником. Далее, руководство компании поручила Дрю следить за продажами новой тестируемой модели наждачной бумаги, которая только поступила на прилавки авто магазинов и мастерских. Вот так и началась история скотча. Однажды, находясь в одной из порученных ему автомастерских, Дрю с удивлением заметил, что когда автомобиль красят двумя и более цветами, линии получаются не ровными и не аккуратными и он пообещал одному из лучших маляров что-нибудь придумать. Ричард принёс липкую ленту, шириной примерно пять сантиметров и маляр принялся за работу. Но вдруг заметил, что лента начала коробится, когда на неё начали наносить другой цвет. Одним словом, опытный образец был совсем не очень. Когда мастер присмотрелся повнимательнее, он понял, что клей на ленту нанесён лишь по краям и поспешил сообщить Ричарду, о причине неудачи.

К сожалению, финансирование на его изобретение никто не дал, посчитав его не уместным, и только спустя семь лет Дрю Ричард принялся дорабатывать своё изобретение. Восьмого сентября 1930 года на свет появились опытные образцы, которые были отправлены на тесты заказчику в Чикаго. Результаты превзошли ожидания даже самого изобретателя и все затраты были оправданы.

Спустя много лет, скотч вошел в обиход во всем мире и купить его можно напрямую у производителей.

Интересный факт: существует минимум три версии, откуда же пошло название скотч. Первая версия весьма глупа, однако, заслуживает «жизни». Якобы американца называли клейкую ленту скотч, так как клей изначально наносился только на края, а шотландцы славились своей скупостью (от английского scotch – шотландский).

Интересный факт: первоначально, скотч предназначался и использовался для обвёртки упаковок с птицами, однако, в годы великой депрессии в США, множество граждан нашли собственное применение этой клейкой чудо ленте.

Интересный факт: в 1953 году советские ученые установили практически нереальное открытие! Триболюминесценции, которые разматываются в вакууме, сопоставимы по мощности с излучениями рентгеновского изображения на фотобумаги. Другими словами, с помощью скотча можно сделать настоящий рентгеновский снимок. Суть состоит в том, что клей, который используется в скотче и по сей день, с течением некоторого времени въедается в бумагу и соответственно оставляет определённые следы.

Интересный факт: некоторые свитки Мёртвого моря были проклеены скотчем для сохранности, но выяснился разрушающий эффект! Клей проник буквально насквозь, разъедая ту часть бумаги, на которой написан сам текст, поэтому Израиль даже создал специальное подразделение для удаления скотча вместе с клеем с ценных бумаг.

Вот так на свет появился скотч и было выяснено его разрушающее воздействия. Тем не менее, скотч признан одним из самых полезных изобретений двадцатого века, актуальность которого не пропала и по сей день.